مراقبون يرجحون تشظي ائتلاف إدارة الدولة وتشكيل تحالف مختلف

لا تتوقف الخلافات بين أطراف ائتلاف إدارة الدولة عند حدود الخلاف حول الموازنة التي انتهت بالاقرار، بحسب مراقبين بينوا بان الموازنة لاتعد الا مقدمة لصراع سياسي أوسع خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية التي ستفرض اصطفافات جديدة، وبدء مرحلة اعادة توزيع للمناصب العليا على اساس المحاصصة.وبحسب مراقبين فان التحالفات الحالية هشة ومرحلية، وستتعرض بعد اقرار الموازنة إلى اهتزازات كبيرة، ناهيك عن مسار آخر سيسهم في تعقيد مشهد الصراعات السياسية في المرحلة المقبلة، يتعلق بصراع الزعامة داخل أروقة الاحزاب الكبرى، مبينين بأن هذا الصراع الذي لا يبدو حتى الآن ظاهرا، سيمثل منطلقاً لبدء خلافات كبيرة داخل التحالفات خصوصا الاطار التنسيقي، مع الحديث عن محاولة السوداني لأخذ مساحة أكبر في الزعامة السياسية.ولعل ادراك السوداني أن ائتلاف إدارة الدولة لن يستمر طويلا هو الذي دفعه بحسب مقربين لتوسيع دائرة نشاطه السياسي مع بعض القوى البرلمانية المستقلة، وهذا مااكدته طبيعة اللقاءات الأخيرة التي اعطت انطباعا بانه يحاول تحصين نفسه بكتلة برلمانية ساندة.ويرى مختصون ان محاولة اطراف الاطار التنسيقي الانقلاب على الاتفاقات المبرمة بين السوداني والحزب الديمقراطي الكردستاني، تمثل نقطة شروع اولى نحو بدء مرحلة متشعبة من الخلافات السياسية لربما تكون هي الأكبر منذ العام الفين وثلاثة.ولا تخلو الساحة السياسية السنية هي الأخرى من الخلافات، خصوصا مع الدعم الواضح الذي توفره كتل الإطار لشخصيات سنية مناوئة لرئيس البرلمان، الذي كان طرفا رئيسا في الاتفاقات السياسية التي مررت حكومة السوداني، ولعل تحرك قوى شيعية رئيسة داخل الإطار التنسيقي باتجاه دعم شخصيات سنية تتعارض مع الحلبوسي، يعطي تصورا واضحا عن الأزمات السياسية المتشعبة التي تنتظر حكومة السوداني خلال الفترة المقبلة.