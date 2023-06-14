متحدث حكومي يكشف موعد إنجاز الربط الكهربائي مع مصر - عاجل

وقال العوادي خلال حديث لـ السومرية، إن "مذكرات التفاهم عادة من الناحية الدبلوماسية والبروتوكولية لا تكون محددة بمدة زمنية معينة لتنفيذها فهي قد تنفذ خلال أسبوع أو شهر أو قد تبقى مفتوحة لفترات طويلة جداً".وأشار إلى أن "هنالك رغبة مشتركة بين بغداد والقاهرة للتحرك نحو بعضهما البعض، لاسيما ان العلاقات بين الطرفين أخذت بالتطور الكبير من خلال المحور الثلاثي الذي ضم العراق ومصر والأردن".وتابع العوادي: "لا يمكن لعين ان تغفل قيمة مصر السياسية والاقتصادية في المنظومة العربية والإقليمية والدولية، ومن مصلحة العراق ان يرتبط بعلاقات متينة مع مصر، لتعزيز قدرته السياسية والاقتصادية، ولا يختلف الحال بالنسبة لمصر فإن ارتباطها بالعراق سيعزز من قدراتها هي الأخرى".وأكد المتحدث الحكومي، أن "الحكومة العراقية تحرص على تنفيذ مذكرات التفاهم وتحويلها الى امر واقع في أقرب فرصة ممكنة، ما يؤدي الى مضاعفة قيمة التبادل التجاري بين البلدين"، لافتاً إلى أن "التبادل التجاري بين العراق ومصر قد يحقق خلال السنة القادمة قفزة كبيرة".وبشأن تعاقد العراق على استيراد الطاقة الكهربائية من مصر، بين العوادي، أن "العراق يتحرك منذ فترة طويلة للتعاقد مع مصر على استيراد الطاقة الكهربائية، والحكومة الحالية ضاعفت من هذه الإجراءات"، معتبراً أن "إنجاز هذا المشروع الكبير قد يتم خلال سنتين أو أكثر".وتابع، أن "الطاقة ستنقل من مصر إلى الأردن، ومن خلال الربط العراقي – الأردني ستتمكن مصر من ضخ التيار الكهربائي عبر هذه الشبكة الطويلة".تأتي مشروعات الربط في ظل مساعي العراق لتأمين احتياجاته من الطلب المتزايد على الكهرباء، خاصة خلال فصل الصيف، وإيجاد مصادر بديلة بعد تراجع الإمدادات من الغاز والكهرباء الإيرانية.وخلال زيارته لمصر، أطلق وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، تصريحات من القاهرة، أكد خلالها أن "ملف الربط الكهربائي مع الدول الشقيقة والمجاورة مهم للغاية للعراق"، مشيراً في الوقت ذاته، إلى أن "الحكومة العراقية توجهت لتفعيل ذلك الربط".وأضاف، "ارتأينا أن نفعل أهم 3 اتفاقيات ستخدم العراقيين"، مبينا أن "الاتفاقية الأولى هي المرحلة الأولى من الربط المصري الأردني العراقي، ابتداء بنقل الطاقة من مصر إلى الأردن إلى العراق، ونحن في طور إنجازها بما يتعلق في الربط بين الأردن والعراق، وخلال شهر أو شهرين سننجح في تشغيل الارتباط العراقي الأردني، والمرحلة الثانية من هذه الخطة ستكون هناك ارتباط بين الشبكة المصرية والشبكة الأردنية".وتابع، "واحدة من أهم الملفات هو إنجاح هذا المشروع وسرعة إنجازه لتبادل الطاقة من أي دولة لديها فائض للدولة الأخرى".ويوم أمس، اختتم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، زيارته إلى جمهورية مصر العربية، حيث كان برفقته 12 وزيراً فضلاً عن شخصيات أخرى.وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يعود إلى أرض الوطن بعد اختتام زيارته الرسمية إلى جمهورية مصر العربية التي استمرت يومين، والتي تضمنت لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وشيخ الأزهر أحمد الطيب في مقر المشيخة ب‍القاهرة، بالإضافة إلى زيارة مسجد الإمام الحسين (عليه السلام) وسط القاهرة".كما تضمنت "لقاء أبناء الجالية العراقية المقيمين في مصر، بمقر السفارة العراقية ب‍القاهرة، وعقد أعمال اللجنة العليا المشتركة بين العراق ومصر، برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ونظيره المصري، فضلاً عن التوقيع على 11 مذكرة تفاهم في مجال تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفي مجالات التجارة والتدريب الدبلوماسي والإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية، وأيضًا في مجالات السياحة والشباب والرياضة والعمل وتبادل الخبرات في مجال التخطيط".وأشار البيان إلى "عقد مؤتمر صحفي مشترك بين رئيس مجلس الوزراء ورئيس الوزراء المصري، بالإضافة إلى إقامة فعاليات منتدى الأعمال العراقي - المصري برئاسة رئيس مجلس الوزراء ونظيره المصري، وحضور عدد من رجال الأعمال العراقيين والمصريين، فضلاً عن لقاء الأمين العام لجامعة الدول العربية".