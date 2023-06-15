بمناسبة عيد الصحافة.. نقابة الصحفيين تشيد بالسومرية: صوت الحق

وقالت القبطان لمراسل السومرية، :"كل عام والاسرة الصحفية بألف خير واخص بالذكر قناة السومرية"، مشيرة الى ان "الكل يتابع هذه القناة وينتظر نقلها للأخبار لما تمتلكه من دقة في نقل الاحداث ومصداقية عالية".وأضافت ان "الشعب يراقب اخبار السومرية لمعرفة الحقيقة"، فيما وجهت رسالة شكر الى رئيس قسم الاخبار سمارة محمود معتبرة إياها من النساء الاعلاميات الناجحات المبدعات.واختتمت القبطان قولها " كل عام وانتم بخير ونتمنا لكم المزيد من التألق والنجاح والازدهار وان تبقون صوت الحق وان تبقى برامجكم تخدم الشارع العراقي بالخصوص برنامج " كلام الناس" والذي يكون فيه الإنجاز سريع بعد المناشدات لمتابعته من قبل اغلب الجهات الحكومية"، مردفة :" وهذا دليل واضح على رصانة القناة وصدقها وحب العراق لها".