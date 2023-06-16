بعد اقرار االموازنة الثلاثية.. هل سينخفض سعر صرف الدولار

بعد اقرار الموازنة الثلاثية.. بدأت الاسئلة تراود الكثيرين عن وضع اسعار صرف الدولار في العراق، خاصة مع التذبذب الحاصل في السوق.. أمال علقت منذ مدة قليلة لكنها قد لا تتحقق إثر عوامل كثيرة لعل اهمها اعتماد السوق العراقية على الاستيراد والذي يعتمد على الدولار بشكل كبير.في الشارع.. بعضهم لا يزال يتأمل منتظراً خطوات حكومية من شأنها تخفف من ذلك العبء الثقيل الذي القي على كاهلهم اثر ارتفاع اسعار صرف العملة الاجنبية، بينما يربط اخرون غياب الارادة السياسية بتحقق ما يطمح له المواطن.ويرى اقتصاديون ان الاقتصاد العراقي يتجه نحو التباطؤ لأسباب عديدة، أهمها تراجع صادرات النفط واعتماد البلاد المفرط على المبيعات النفطية وعجز الموازنة فضلا عن استمرار تذبذب العملة.