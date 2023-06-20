الانقسامات السياسية قد تدفع الى تأجيل الانتخابات الى العام المقبل

مطلع العام المقبل تنتهي ولاية مجلس المفوضين، ففي حال لم تجر انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المحدد لا يمكن اجراء اي انتخابات، واجراؤها قبل نهاية العام الحالي قد لا يتحقق لا سيما وان القوى السياسية المهيمنة على المشهد لم تتفق فيما بينها في وقت اعلنت فيه المفوضية عن استعدادتها الفنية واللوجستية لانطلاق الماراثون الانتخابي.القوى السياسية المتنفذة تنوي تغيير اعضاء مجلس المفوضين المتكون من القضاء واختيار شخوص وفق المحاصصة الحزبية، الامر الذي دفع تلك القوى الى محاولة تأجيل الانتخابات الى ما بعد فترة انتهاء ولاية المجلس.