مفوضية الانتخابات تفتح باب تسجيل التحالفات بداية الشهر المقبل

مئتان وتسعة وستون حزبا مسجلة وستة وسبعون اخرى قيد التسجيل، ستشارك معظمها بانتخابات مجالس المحافظات المزمع انطلاقها في كانون الاول المقبل، ضمن شروط حددتها المفوضية بقائمة طويلة كانت ابرزها تقديم قائمة تضم تواقيع خمسمئة داعم من المصوتين.المفوضية كشفت عن اعتماد البطاقة البايومترية حصرا بالتصويت في انتخابات مجالس المحافظات، فيما بينت بان مراكز التصويت ستكون ذاتها التي حددت في انتخابات البرلمان.واعتمدت المفوضية الية انتخاب جديدة تحتم على الناخب اختيار القائمة والمرشح سوية، وفي حال تم اختيار القائمة دون المرشح فان الصوت يذهب الى القائمة، اما عند اختيار المرشح وحده فان الورقة الانتخابية ستهمل.