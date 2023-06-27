خلافات داخل الاطار التنسيقي قد تشطر موعد الانتخابات الى وقتين مختلفين

خلافات داخل الاطار التنسيقي قد تشطر موعد الانتخابات المحلية الى وقتين مختلفين ، بسبب توجه بعض اطرافه الى محاولة تاجيل اجرائها لغاية شهر نيسان من العام المقبل بدلا من نهاية السنة الحالية فيما يرفض البعض تأجيلها ، الامر الذي يراه مراقبون بانه سيؤثر على سير العملية الانتخابية في المركز والاقليم .اما بشأن شكل التحالفات السياسية التي ستخوض بها قوى الاطار التنسيقي الانتخابات المحلية، فلم تتبين ملامحها حتى اللحظة كون الاراء لا تزال متباينة اما الدخول بتحالف واحد او بكتل منفردة .