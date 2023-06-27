الشارع العراقي قد يرفض عودة مجالس المحافظات عبر المقاطعة الانتخابية

قبيل بدء الماراثون الانتخابي الذي سينطلق في كانون الاول ، تؤكد المعطيات والمؤشرات ان نسبة الناخبين في انتخابات مجالس المحافظات قد تتراجع بشكل كبير عن التي سبقتها، وسبب ذلك يعود لانعدام الثقة ما بين الشعب والطبقة السياسية .الاراء الشعبية متفقة على ان عودة مجالس المحافظات ستكون خالية من الجدوى وبلهجة غلب عليها طابع اليأس من الوعود المزيفة والخدمات التي لا ترتقي لمستوى الطموح على حد تعبيرهم .