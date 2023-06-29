خلافات كردية بشأن شكل تحالفات الانتخابات في المناطق المتنازع عليها

عاد الخلاف مجددا بين الحزبين الرئيسين في إقليم كردستان وبلغ ذروته مع استعدادهما لخوض انتخابات مجالس المحافظات في المناطق المتنازع عليها وسط سيل من الاتهامات المتبادلة والتخوين لكلا الطرفين.الخلاف عاد مع تحديد شكل التحالفات التي ستخوض الانتخابات المحلية في ديالى وصلاح الدين وكركوك، فالاتحاد الوطني الكردستاني لديه رغبة بخوضها بقائمة موحدة تضم جميع القوى والاحزاب الكردية المشاركة في الانتخابات، ويرى في هذه الخطوة انسجاماً مع الاوضاع السياسية والاجتماعية والقانون الانتخابي الجديد.اما الحزب الديمقراطي الكردستاني هو الاخر داعم لفكرة الدخول بقائمة موحدة لكنه لا يريد التحالف مع مجموعة السادس عشر من اكتوبر التي وصفها بالخونة وهذه تسمية اطلقها الديمقراطي على جهات سياسية كردستانية اتفقت مع الحكومة العراقية في شهر تشرين الأول عام الفين وسبعة عشر على بسط سيطرة القوات الأمنية الاتحادية على كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد في حملة عسكرية أعقبت الاستفتاء الذي أجراه إقليم كردستان للاستقلال عن العراق.وعلى الرغم من الخلافات بين الحزبين الرئيسيين لا تزال مواقف الاطراف الاخرى محايدة فيما تدعو الى ضرورة توحيد المواقف بين القوى الكردية لحفظ المكتسبات العامة ، كما ان المباحثات والمداولات السياسية مستمرة ما بين القوى الكردية لتحديد شكل التحالف الذي سيخوض الانتخابات المحلية في المناطق المتنازع عليها .