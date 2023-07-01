المفوضية تبدأ بتسلم طلبات تسجيل التحالفات الراغبة بالمشاركة في الانتخابات

أكثر من 269 حزباً عراقياً ستشارك في الانتخابات المحلية العراقية المقررة إقامتها في كانون الأول المقبل، لإعادة الحياة إلى مجالس المحافظات التي جمدها البرلمان نهاية عام الفين وتسعة عشر عقب احتجاجات تشرين من العام نفسه.وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن البدء بتسلم طلبات تسجيل التحالفات الراغبة بالمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات ضمن شروط حُددت بتقديم المرشح قائمة لا تقل عن خمسمئة داعم، وبينت المفوضية ان المبالغ المالية المطلوبة لمشاركة التحالف تبلغ عشرة ملايين دينار، أما للحزب فستكون خمسة ملايين دينار، وللمرشح مليون دينار. يأتي هذا بالتزامن مع بدء تحرك هيأة النزاهة للحصول على قوائم تتضمن أسماء المشمولين من رؤساء الأحزاب وأعضاء الهيئات المؤسَّسة لاشعارهم بملء استمارة كشف الذمة الماليَّـة.ويرى الشارع العراقي أن العديد من الأحزاب التي قدمت للمشاركة في الانتخابات، واجهات لأحزاب عراقية تقليدية تحاول الحصول على أصوات إضافية، وتشتيت أصوات المستقلين والأحزاب الصغيرة، خصوصاً أن القانون الانتخابي حوّل المحافظة إلى دائرة واحدة.وستكون هذه أول انتخابات مجالس محافظات محلية تجري في العراق منذ نيسان الفين وثلاثة عشر، وكان مقررا إجراؤها في العام الفين وثمانية عشر، تزامنا مع الانتخابات البرلمانية حينها، لكنها أرجئت أكثر من مرة على وقع احتجاجات شعبية غير مسبوقة وصلت ذروتها في خريف العام الفين وتسعة عشر، وصوّت البرلمان حينها على حلّ تلك المجالس والتصويت على إنهاء عملها وهو من بين مطالب المتظاهرين.