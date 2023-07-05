تحذيرات سياسية من استخدام اساليب غير شرعية في الحملات الانتخابية

التحذيرات السياسية من استغلال موارد الدولة في انتخابات مجالس المحافظات لاغراض الدعاية الانتخابية والترويج والترغيب وحتى التهديد بدأت مبكرا، كون الاحزاب المتنفذة اعتادت على استخدام اساليب غير شرعية لشراء ذمم الناخبين وهذا ما يؤثر سلبا على المنافسة الانتخابية وعدالتها وفقا لبعض السياسيين.العديد من الاحزاب الناشئة والمستقلة تخشى من استغلال المال السياسي والسلاح في الحملات الانتخابية، الامر الذي دفع الاوساط السياسية الى مطالبة الجهات الحكومية بتشديد الرقابة ومحاسبة المتنفذين.