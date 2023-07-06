الاوساط السياسية تعوّل على البرلمان لاقرار قانون استرداد عائدات الفساد

مع حزمة التغييرات التي اجراها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في النصف الثاني من اول اعوام ولايته والتي طالت مناصب امنية حساسة يترقب الشارع العراقي تحركات الحكومة نحو محاربة حيتان الفساد وتقديمهم للعدالة لا الاكتفاء بالتتغيرات فقط.في ادراج البرلمان قانون يعزز الجهود الحكومية في محاربة السراق الا وهو قانون استرداد عائدات الفساد الذي ينتظر بدء الفصل التشريعي الثاني كي يتم التصويت عليه ليكون اداة لمعاقبة المفسدين.