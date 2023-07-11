تحرك نيابي لاستضافة وزير الكهرباء خلال الايام المقبلة

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف وبلوغ ازمة الكهرباء ذروتها، الموقف في البيت التشريعي يشبه تماما موقف الشارع الرافض لوضع الكهرباء المتردي والذي تعهد رئيس الوزارء من جانبه، وقال في بادئ تسنمه دفة الحكم بان المواطن في هذا العام سوف يلتمس التحسن في هذا القطاع لكن الواقع يشي بغير ذلك.لجنة الكهرباء والطاقة النيابية من جانبها طالبت الحكومة بالضغط على اميركا لاطلاق اموال الغاز الايراني كما تستعد لاستضافة وزير الكهرباء للوقوف على اسباب ضعف ساعات التجهيز، لكن بالمقابل يرى نواب بان الاسباب سياسية اكثر مما هي فنية .