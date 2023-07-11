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نائب: الحكومة تبحث عن حلول انية واستراتيجية لمشكلة الكهرباء
خاص السومرية
2023-07-11 | 15:24
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
المصدر:
السومرية نيوز
1,686 مشاهدة
أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون فراس المسلماوي، اليوم الثلاثاء، ان الحكومة تبحث عن حلول انية واستراتيجية لمشكلة الكهرباء، موضحا ان هناك مؤامرة خارجية لابقاء العراق مستهلك وليس منتج.
وقال المسلماوي في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه السومرية الفضائية، ان "مع حرارة الصيف في تموز ومشكلة الكهرباء المستمرة والحكومة تبحث عن حلول انية واستراتيجية والاستراتيجية تحتاج الى وقت لانجازها والانية قامت بها من خلال الصيانة وخدمات لمنظومة الكهرباء لما لها من أولوية للمواطن وموازنة 2023 خصصنا 14 ترليون دينار للكهرباء وتم إيداع المبالغ المخصصة في مصرف "التي بي أي" ولكن العقوبات الامريكية او قفت تحويل الأموال لإيران ما أدى الى ضعف تجهيز الغاز وضعف الطاقة في العراق".
وأضاف ان "الحكومة ومن خلال مجلس الوزراء حاولت ان تتوصل الى حلول جذرية لمشكلة الكهرباء وسعت من خلال التوصل الى اتفاق مع الجانب الإيراني من اجل تبادل النفط الخام والأسود مقابل الغاز الإيراني لحل ازمة توريد الغاز الإيراني وتشغيل المحطات الكهربائية".
وأشار المسلماوي الى ان "هناك تفاوت في تجهيز الكهرباء بين المحافظات وهناك محافظات تنتج الكهرباء ولا تستلم منها الا على القليل من ساعات التجهيز وهناك اجندات خارجية تستهدف الكهرباء في العراق من اجل جعل العراق مستهلك وليس منتج"، مبينا ان "هناك قناعة ان هذه الحكومة ستكون حكومة خدمات من خلال ما قدمته من خطوات ملموسة ما يثبت التدخل الخارجي لإفشال الحكومة في مجال الخدمات".
وبين ان "أمريكا تقف بشكل واضح في تعطيل إنجاح توفير الكهرباء للمواطنين"، لافتا الى ان"المشكلة مع ايران مركبة وتحتاج الى حلول من الطرفين".
وأكد المسلماوي ان "موقف الحكومة من الكهرباء يتكون من شقين أولهما ابرام الاتفاقات مع الجانب الإيراني والامريكي لحل ازمة الكهرباء ومن خلال تسديد جزء من مستحقات ايران من توريد الغاز بالإضافة الى إعطاء الكاز الى المولدات الاهلية بأسعار مناسبة والثاني استثمار الغاز المصاحب من خلال التعاقد مع شركات عالمية لاستثمار الغاز وما حدث سابقا كان مجرد أفكار وما يحدث الان مشاريع حقيقية وواقعية لتوفير الخدمات للمواطنين".
ولفت الى ان "الكهرباء ستتحسن خلال هذا الأسبوع بعد الاتفاق مع الجانب الإيراني لتوريد كميات كبيرة من الغاز الذي يمثل اكثر من نصف الطاقة اللازمة لتوفير الكهرباء للمواطنين".
وأشار المسلماوي الى ان "مكافحة الفساد من أولويات هذه الحكومة وقد قدمت هذه الحكومة العديد من ملفات الفساد للقضاء، وليس هناك استثناء لاي وزارة في محاربة الفساد"، موضحا ان "هيئة النزاهة جادة في محاربة هذه الافة التي عطلت عجلة التقدم في البلاد".
المحرر:
سعد أحمد
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