تحالف سياسي: عودة مجالس المحافظات بعد توقفها يؤكد أهمية وجودها

وقال دحام في حديث لبرنامج "بعد التحري" الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، إن "عودة مجالس المحافظات بعد 4 سنوات على توقفها يؤكد أهمية وجودها"، مضيفاً أن "الدائرة الانتخابية كل ما اتسعت فهو أفضل للناخب، كون الدائرة الواحدة تكرس المناطقية والطائفية".ولفت الى، أن "الدائرة الكبيرة تعطي فسحة أكبر للناخب والمرشح في حصد عدد اكبر من الأصوات"، مبينا أن "وضع شرط على المرشح بجلب 500 ناخب غير مكرر وتحديد عمر لا يقل عن 30 سنة للمرشح، إجراءات معقدة".وأشار دحام الى أن تحالفه "يسعى لطرح وجوه جديدة، وشخصيات وأفكار جديدة تلامس رغبة الجمهور والشارع الانباري خلال المرحلة المقبلة، لبناء مؤسسات دولة".وأوضح، أن "ما حدث من تظاهرات في الانبار، لا يمثل سباقا انتخابيا او استعراضا، كونها خرجت صوب الأصوات الطائفية التي تحاول الحد من إجراءات الحكومة تجاه الفاسدين"، مبينا أن "مسألة عودة المطلوبين، حسمها يتم عبر القضاء وليس السياسة".