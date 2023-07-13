محافظ الديوانية يعلق على الموازنة: أموال المحافظات غير كافية

وقال الشهد خلال حديثه لبرنامج (علنا)، الذي تبثه فضائية السومرية، ان "هناك توجيها حكوميا من قبل رئيس الوزراء بالاهتمام بالبنى التحتية وعدم انشاء أي مشروع لا يحتوي عليها"، مشيرا الى ان "اغلب الحكومات المحلية السابقة لم تعتمد على التخطيط ونعمل على عدم إعادة تلك الأخطاء".وأضاف ان "المحافظات تحتاج الى أكثر مما يخصص لها من الأموال ومشاريع الديوانية وحدها تجاوزت التريليون وما خصص لها لا يصل الى ربع الحاجة"، مشيرا الى ان "الأموال التي خصصت للمحافظات بالموازنة لا توازي حجم ما نطمح له".وأوضح ان "مشروع مجاري الديوانية الكبير متلكئ منذ 11 سنة وتم سحب العمل من الشركة الاصلية والاتفاق مع اخرى جديدة وهي أيضا تلكأت لفترة معينة"، لافتا الى ان "الشركات كانت تعمل بمعزل عن توجيهات الحكومة المحلية بسبب عدم التواصل بينهما ما جعل الشركات تعمل دون توجيه او تخطيط".وتابع "اغلب المشاريع المتلكئة هي وزارية وتم مناقشة هذا الامر في مجلس النواب، فيما يوجد لدينا 11 مشروعا وزاريا متلكأ قسم منها تم سحب العمل فيها والآخر تم انهاء العقد بالتراضي"، مردفا "تم تخصيص 7500 درجة وظيفية للديوانية ضمن الموازنة بصفة عقود لمدة 3 سنوات وستوزع بالحياد وسنشكل لجنة مختصة لاستقبال طلبات المتقدمين لتلك الدرجات وسيتم انصاف المتطوعين في دوائر الدولة".وأشار الشهد الى ان "أكثر من 78 مشروعا قدم الى الحكومة المركزية وتمت المصادقة عليه وخصصت لها أموال من قانون الامن الغذائي، وتم تخصيص أكثر من 425 مليارا لمشاريع التأهيل في المحافظة ضمن الموازنة وهي اقل مما خصص في الامن الغذائي ولا يكفي لسد احتياجات الديوانية كونها منكوبة ومدمرة وفقيرة".واختتم الشهد ان "ما تم ارجاعه الى خزينة الدولة من قبل الحكومات المحلية السابقة سببه سوء التخطيط والإدارة وعدم اعداد مشاريع جيدة توازي حجم الأموال وهذا ما نعمل على تلافيه في الوقت الحالي من خلال اعداد بنك من المشاريع لكي لا يتم ارجاع أي مبلغ خصص لأي مدينة".