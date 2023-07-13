المفوضية: ساعتان فقط لعمليَّة نقل نتائج الانتخابات عبر الوسيط

ساعتان فقط بدلاً من ست ساعات هي المدة الزمنية التي يتم خلالها عمليَّة نقل نتائج انتخابات مجالس المحافظات عبر الوسيط الخاص بها بالاتفاق مع الشركة المصنعة لضغط الوقت المستغرق ، هذا الاجراء كشفت عنه المفوضيَّة العليا المستقلة للانتخابات َوالتي تأتي ضمن الاستعدادات لاجراء الانتخابات المحلية نهاية العام الحالي.مدير الإجراءات والتدريب في المفوضية داود سلمان قال أنَّ هذا الاجراء سيدفع الملاكات الى عدم الاضطرار إلى إجراء عد وفرز يدوي كما سيتم فحص الوسيط من قبل شركة مختصة بذلك بموجب قانون الانتخابات ، مرجحا أن تبلغ نسبة المطابقة وفق الإجراءات الجديدة التي اتخذتها المفوضية 100 %، مع ثقة عالية بعدم الاختراق.كما اشار إلى أنَّ بيانات موظفي الاقتراع الذين عملوا في المحطة ستطبع في تقريري النتائج والتحقق حال تصويتهم عند الساعة السابعة صباحاً، لمعرفة الموظفين الذين عملوا في المحطة التي تقدم ضدها شكوى حمراء.المسؤول في المفوضية بين ايضا بأنَّ الأجهزة التي استُخدمت في انتخابات العام 2021 ستستخدم في انتخابات مجالس المحافظات في العام 2023 ولا يوجد توريد لأي عدد آخر كون الأجهزة الموجودة الحالية كافية لتغطية جميع محطات المحافظات المشمولة بالانتخابات.