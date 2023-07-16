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السوداني يزور دمشق ويجري مباحثات امنية واقتصادية واستثمارية
خاص السومرية
بدعوة رسمية من الرئيس بشار الاسد زار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني العاصمة السورية دمشق، وذلك للتباحث بشأن العديد من القضايا ابرزها الامنية والاقتصادية والاستثمارية.
2023-07-16 | 13:30
Alsumaria Tv
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السوداني يزور دمشق ويجري مباحثات امنية واقتصادية واستثمارية
المصدر:
السومرية
40 مشاهدة
بدعوة رسمية من الرئيس بشار الاسد زار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني العاصمة السورية دمشق، وذلك للتباحث بشأن العديد من القضايا ابرزها الامنية والاقتصادية والاستثمارية.
على ارض مطار دمشق الدولي حطت طائرة الوفد العراقي المكون من وزيري الخارجية والتجارة ونائب قائد العمليات المشتركة وعدد من الشخصيات الرسمية رحالها، الوفد الذي كان على رأسه السوداني تباحث مع الجانب السوري في العديد من القضايا ابرزها الامنية والاقتصادية.
الاسد ثمن بدوره الجهود العراقية التي بذلت طيلة السنوات المنصرمة، مطالبا بتوطيد العلاقة اكثر بين البلدين بسبب الروابط والاواصر العديدة المشتركة.
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