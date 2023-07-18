حديث عن ضرورة تقديم وجوه جديدة للمشاركة في الانتخابات

تسارع الاحزاب لطرح مرشحيها لخوض غمار الانتخابات المحلية المرتقبة، ولان اهمية هذه العملية تكمن في قبول رضا الشارع يرى البعض ضرورة ان يحمل المتقدمون صفات المهنية والتخصصية لتقديم صورة مختلفة للمجالس .ولا يحظى ما تتحدث به القوى السياسية بشأن العملية الانتخابية بقبول الاوساط الشعبية، التي تجد انه لا جدوى من المشاركة في الانتخابات لا سيما وان هذه المجالس جُربت من قبل ولم تقدم للمواطن اي خدمة تذكر.وتعد انتخابات مجالس المحافظات المُزمع إجراؤها نهاية هذا العام فرصة لإعادة ثقة العراقيين بالعملية السياسية، لا سيما اذا ما حققت نسبة مشاركة واسعة من الاوساط الشعبية .