أكثر من 5 أشهر على قرار تخفيض سعر الصرف ولا تزال كفة الدولار مرتفعة‎

لا تزال أسعار صرف الدولار مرتفعة رغم القرارات الحكومية بخفضه في سوق العملة الرئيسي ما زاد من معاناة المواطنين بسبب ارتفاع أسعار السوق.



اسواق العاصمة تشهد ارتفاعا ملحوظا في اسعار منتجاتها المستوردة بسبب استمرار ارتفاع سعر الدولار والمواطن يشكو من ارتفاعه رغم القرارات الحكومية بخفضه.



يقول أصحاب المحال التجارية إن ارتفاع أسعار الصرف اثرت بشكل وبآخر على القابلية الشرائية ماتسبب بكساد في الاسواق.