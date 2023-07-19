10 عادات تضر صحة الغدة الدرقية.. فيديو

1- القلق

في حالات الضغط المستمر تنتج الغدة الكثير جدا او القليل جدا من الهرمونات



2- نظام غذائي قليل الدهون

تقضي الانظمة الغذائية قليلة الدهون على الدهون المفيدة للدماغ والغدد.

الدهون المفيدة موجودة في زيت الزيتون وبذور الكتان والالبان واللحوم والاسماك



3- الإكثار من فول الصويا

الاستهلاك المفرط لفول الصويا ء يبطئ وظيفة الغدة فلا تمتص كمية كافية من اليود



4- الإكثار من الخضار الصليبية النيئة

القرنبيط واللفت والبروكلي والجرجير واوراق بروكسل وغيرها

من الخضراوات الورقية المماثلة تؤثر على وظيفة الغدة الدرقية



5- الإكثار من من الملفوف واللفت والفجل

خاصة اذا كنت تعاني من نقص اليود اذ تؤثر على عمل الغدة وقد تسبب في تضخمها



6- التدخين

ضار بالغدة الدرقية ويتسبب في إفراز الهرمونات مما يؤدي الى فرط نشاط الغدة



7- تناول السكريات

الاطعمة التي تحتوي على نسبة سكر عالية مثل الحلويات والمعكرونة والارز الابيض

تؤثر على عملية امتصاص اليود في الجسم



8- الزبدة الحيوانية والنباتية

تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول الذي يؤثر على وظيفة الغدة الدرقية



9- تناول الدواء مع القهوة في الصباح

يجب تناول الدواء على معدة فارغة لانها تساعد في امتصاص افضل

تجنب تناول دواء الغده مع الالي

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