المنتوجات النفطية في نينوى تطلق الحصة الوقودية للمواطنين

لا تقف معاناة المواطنين في محافظة نينوى عند انقطاع التيار الكهربائي في ظل حرارة الصيف اللاهبة، بل تتعدى ذلك نحو معاناة اخرى تنتظرهم في فصل الشتاء متمثلة بالتلكؤ والتأخير في تجهيز المحروقات اللازمة للتدفئة، معاناة اصبحت شبة ملازمة للمواطن الموصلي في مواجهة البرد القارس في اشهر الشتاء.شركة المنتجات النفطية في نينوى أعلنت في وقت سابق إطلاق الحصة الوقودية للمواطنين اليوم، في خطوة وُصِفت بالإستباقية لتلافي التلكؤ والإهمال المعهودين في تجهيز المحروقات، وهنا السؤال والتخوف: هل ستسهم مثل هذه الخطوة في حلحلة الإشكالات المتكررة، أم سيشهد المواطن شتاءً لا يقل وطأة عن أخيه الصيف؟