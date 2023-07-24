أكثر من 150 الف دينار .. الدولار يحلق مجددا في الاسواق

كانها لعبة جر حبل، الازمات الاقتصادية تسحب التجارة في الاسواق الى حلبة صراع مع الدولار الامريكي مقابل الدينار. تكدس للبضائع وسوق خالية من المتبضعين، لا سيما بعد ان وصلت فئة المائة الدولار الى أكثر من مائة وخمسين الف دينار.معركة مالية تدور رحاها بين الحكومة وجهات متنفذة تحاول السيطرة على أسعار العملة الخضراء وفقا لمصالحها الخاصة، حسب الرؤية الأقتصادية.