اللجنة المالية تقف على تداعيات العقوبات الامريكية وارتفاع الدولار

على خلفية ارتفاع سعر الدولار والعقوبات التي فرضت على اربعة عشر مصرفا اهليا من قبل الخزانة الاميركية، استضافت اللجنة المالية النيابية محافظ البنك المركزي علي العلاق للحديث عن الاسباب التي ادّت الى وضع القيود.التدابير المتبعة من قبل البنك المركزي العراقي لمواجهة هذه الازمة وصفت بغير الصحيحة، كما ان ادخال شركات الصرافة الى نافذة بيع العملة سيمنح الخزانة الاميركية مبررا لاستهدافه وفق اعضاء في اللجنة المالية.ويحذّر نواب من عقوبات جديدة قد تطال مصارف عراقية ، من شأنها ان تتسبب بارتفاع اسعار الدولار الى ارقام تولد ضغطا كبيرا على ميزانية الدولة.