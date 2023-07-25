الاقليم يطالب بغداد باطلاق المستحقات المالية لموظفيه

إسألوا بغداد.. هكذا ردت وزراة مالية الاقليم على مصير رواتب موظفيها التي تعاني من الازمة، كما حمّلت الاوساط النيابية الكردية حكومة المركز مسؤولية ذلك .في المقابل يرى نواب بأنّ حلّ الازمة يكمن بتسليم جميع ورادات الاقليم النفطية وغير النفطية الى حكومة المركز لدفع المستحقات.