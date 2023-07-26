قانون النفط والغاز يترقب رحمة التوافقات السياسية لتشريعه

يتأرجح بين التعطيل والتمرير، قانون النفط والغاز الذي ينظّم العلاقة الاقتصادية بين المركز والاقليم لم يطرق باب البيت التشريعي لغاية الان ، والاسباب تعود لعدم حسم ابزر النقاط الخلافية التي تتمحور حول كيفية ادارة الحقول النفطية والية التسويق .المشرّعون ينتظرون القانون لمناقشته خلال الفصل التشريعي الجديد، لكن يبقى مصير اقراره مرهونا بالتزام الكتل السياسية بالتوفقات التي تشكلت على اساسها الحكومة.