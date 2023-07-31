أربيل تتوصل لاتفاق مع بغداد بشأن واردات النفط وحصتها في الموازنة

في خضم خلافات دامت طويلا بين بغداد واربيل يقف الطرفان على بوابة اتفاق إذا ما طبق فانه ربما يمهد لنهاية الازمة.. اتفاق ينظم آلية بيع نفط الاقليم واستحصال وارداته فضلا عن ضمان مستحقات الاخير ورواتب موظفيه.ويرى اقتصاديون ضرورة ان تحرص حكومة بغداد على تطبيق هذا الاتفاق لضمان حقوق الطرفين فضلا عن تحقيق العدالة في توزيع الموارد دون اي تمييز.وفي الخامس والعشرين من آذار الماضي تم إيقاف تصدير النفط من إقليم كردستان إلى الخارج عبر ميناء جيهان التركي، استجابة لقرار صادر عن هيئة التحكيم الدولية في باريس, وفي حال التزام حكومة الإقليم بنقاط الاتفاق الجديد فان وزارة المالية الاتحادية ستتولى تمويل الإقليم وفقا لقانون موازنة الفين وثلاثة وعشرين.