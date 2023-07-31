دعوات نيابية لطرح ملف المياه خلال زيارة اردوغان للعراق

يتوقع ان يصل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى بغداد هذا الاسبوع كحد ادنى، زيارة تنظر لها الاوساط النيابية بعين الاهتمام في وقت يعاني البلد من ازمة شح المياه بسب سياسية دول المنبع.طرح ملف المياه وايجاد سبل المعالجة خلال الزيارة المرتقبة من المطالب الرئيسة للبرلمان، فيما يعتزم البيت التشريعي و بالتنسق مع الجهات الحكومية استضافة سفيري تركيا وايران لدى بغداد لمناقشة الأزمة.