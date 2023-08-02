ماذا لو تناولت 10 حبات من الخوخ المجفّف يوميًّا؟

يقوّي العظام ويقلّل من مخاطر تكسرها

يحتوي على فيتامين "ك"

فيخفّض من خطر الإصابة بأمراض القلب، السكري والسرطان

يساعد في إنقاص الوزن لأنه غني بالألياف الطبيعية

ويمنح شعورا بالشبع لساعات طويلة

طريقتان لتجفيف الخوخ في المنزل:

تجفيف الخوخ في الفرن:

- نقع الخوخ في الماء والخل لمدة عشر دقائق ثم تقطيعه إلى شرائح صغيرة

- غمر الشرائح بعصير الليمون أو البرتقال لدقائق

- فرد الخوخ في صينية ووضعه في الفرن على درجة حرارة 170

- ترك باب الفرن مفتوحًا قليلا ليخرج البخار

- بعد جفافه، ترك الخوخ ليبرد ثم حفظه في إناء زجاجي محكم الغلق

تجفيف الخوخ تحت أشعة الشمس:

- نقع الخوخ في الماء والخل لمدة عشر دقائق ثم تقطيعه إلى شرائح صغيرة

- رص الخوخ في صينية مفروشة بقطعة قماش قطنية

- وضع الصينية في مكان تصله الشمس مباشرة و تركها اسبوعين

- تقليب الخوخ يوميا للتأكد من تعرّضه للشمس

- ادخال الخوخ في الليل إلى داخل المنزل

- بعد التأكد من جفافه، وضع الخوخ في إناء زجاجي محكم الغلق