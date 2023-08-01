المرور تعلن قرب تشكيل آمرية لمتابعة "الاعتداء" على رجال المرور

وقال مجيد في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه قناة السومرية الفضائية ان "وزارة الداخلية ومديرية المرور العامة لا يضيع فيها حق أي منتسب من المرور او الداخلية "، مؤكد انه تم "توقيف المرأتين التين اعتدتا على ضابط المرور في منطقة الحارثية".وأضاف، ان "توجيهات وزير الداخلية من خلال البيان الأخير بخصوص الحادثة اكدت على انه أي شخص يعتدي على رجل المرور سيتم محاسبته"، مبينا ان "رجل المرور واجبه خدمة المواطن والحفاظ على القانون من خلال الغرامات والمحاسبة للمخالفين"، موضحا انه "سيتم تشكيل آمرية لمتابعة حالات الاعتداء على رجال المرور".وأشار مجيد الى ان "رجل المرور له الصلاحيات بإيقاف أي شخص مخالف"، موضحا ان الحادثة الأخيرة تم اتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات".ولفت الى ان "هناك دعم لا محدود من قبل الحكومة والقضاء لرجال المرور لكونهم يمثلون هيبة الدولة".ووجه مجيد شكره لوزير الداخلية والمسؤولين في الوزارة من "خلال الإجراءات التي أدت الى القاء القبض على الشخص المعتدي على رجل المرور في شارع المتنبي وهو الان قيد التوقيف".وبين ان "غرامات الطرق والجسور وتذهب الى خزينة الدولة وتصرف من قبل وزارة الاعمار والإسكان ومديرية المرور لا تأخذ أي من هذه الأموال"، موضحا ان "هناك الان حملة اعمار وتأثيث للشوارع وخدمات عامة لم نشهدها سابقا".وأشار مجيد الى انه "هناك 7 ملايين سيارة في عموم العراق وبغداد فيها ثلاثة ونصف مليون سيارة "، مبينا ان الكثافة المرورية تحتاج الى مشاريع وتخطيط عمراني للسيطرة على الزحامات في بغداد".وبين ان "اخر مهلة يوم 25/8 لتسجيل الدراجات النارية و"التكتك" وسيبدأ بعدها المحاسبة الفعلية للمخالفين وبعدها ستكون هناك محاسبة شديدة للمخالفين"، مبينا ان "الكثير من الدراجات النارية و"التكتك" تم تسجيلها في مديرية المرور والمخالفين سيتم محاسبتهم".