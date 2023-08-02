"أم قصر" بين الحقيقة والوهم.. هل فعلاً تسلمت الكويت أراضي عراقية بالبصرة؟

يقول وزير الخارجية الكويتي أن محافظ البصرة الاطاري أعطى وعداً للكويتين وكما نعرف أن الوعد عند الاطاريين مطاطي وقابل للتغيير والإنكار كما تعودنا عليهم بمناسبات كثيرة لأنهم لا يحفظون وعودهم فعلى الشعب البصري خاصة والعراقي عامة والسياسيين الذين يدعوّن الاستقلالية وعدم التبعيه للكويت… pic.twitter.com/EUsX4ciopG
— Ali Fadhil _ علي فاضل (@ali_alifadhil) August 1, 2023
يقول وزير الخارجية الكويتي أن محافظ البصرة الاطاري أعطى وعداً للكويتين وكما نعرف أن الوعد عند الاطاريين مطاطي وقابل للتغيير والإنكار كما تعودنا عليهم بمناسبات كثيرة لأنهم لا يحفظون وعودهم فعلى الشعب البصري خاصة والعراقي عامة والسياسيين الذين يدعوّن الاستقلالية وعدم التبعيه للكويت… pic.twitter.com/EUsX4ciopG
بكلشي البصريين اهل كرم
الا بسالفة الگاع
هاي السالفة ابد ما ترهم
(انتچاتل عليها )#ام_قصر_عراقية
— الشيخ ضرغام بن صباح المالكي (@dorghamalmaliki) August 1, 2023
بكلشي البصريين اهل كرم
الا بسالفة الگاع
هاي السالفة ابد ما ترهم
(انتچاتل عليها )#ام_قصر_عراقية