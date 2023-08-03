المفوضية توضح آلية احتساب مقاعد المحافظات والكوتا في الاقتراع المقبل

بعد تحديد السادس من آب الحالي آخر موعد لتسجيل التحالفات السياسية للمشاركة في الانتخابات المحلية. أوضحت المفوضية العليا للانتخابات آلية احتساب مقاعد المحافظات والكوتا في الاقتراع المقبل. حيث سيكون عدد مقاعد المحافظات في كل مجلس محافظة، اثني عشر مقعداً، ويضاف مقعد واحد لكل مئتي ألف نسمة لمن زادت على مليون نسمة فيصبح العدد ثلاثة عشر مقعداً، تقسم عشرة للرجال وثلاثة مقاعد للنساء.اما عن تقسيمات المكونات، فهي اربعة مقاعد للمكون المسيحي بمعدل مقعد واحد في محافظات بغداد ونينوى والبصرة وكركوك، ومقعدين لمكون الكرد الفيليين بمعدل مقعد واحد في كل من محافظتي بغداد وواسط، ومقعدين للصابئة المندائية في محافظتي بغداد وميسان، ومقعد واحد للايزيدية في نينوى، ومقعد واحد للشبك في نينوى أيضاً.وعن شكل التحالفات فما زالت الاحزاب تعقد اجتماعاتها بشأن آلية مشاركتها في الانتخابات وحتى الآن لا توجد أي ملامح لشكل الائتلافات، ما عدا دولة القانون الذي اعلن نيته خوض الانتخابات بقائمة منفردة في محافظة بغداد.