بالفيديو.. مرض السكري إلى انتشارٍ أكبر

ليصبح المجموع 1.3 مليار شخصدراسة مفصلة حددت المسببات الاكثر شيوعا:السمنةالنظام الغذائيالنشاط البدنيالبيئة أو المهنةالتدخينتعاطي الكحولالتوقعات تحدد بعض المناطق الجغرافية الأكثر تضرراً من السكري:شمال أفريقيا والشرق الأوسطدول جزر المحيط الهادئودول أخرى يمكن أن يتعايش فيها 1 من كل 5 أشخاص مع المرض عام 2050المصدر: موقع "ساينس أليرت"