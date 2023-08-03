توتر نيابي بعد الحديث عن تسليم اراض من منطقة ام قصر الى الكويت‎

ملف ترسيم الحدود مع الكويت يعود الى الواجهة من جديد تزامنا مع زيارة وزير الخارجية الكويتي الى بغداد.. ما دفع البرلمان الى مطالبة الحكومة باتخاذ موقف لانهاء التجاوزات على الحدود.

الحديث عن تسيلم اراض من ام قصر الحدودية الى الجانب الكويتي اثار توترا نيابيا داخل البيت التشريعي الذي رفض نزع الاراضي من ساكنيها كونها عراقية مطالبا الحكومة باتخاذ موقف رسمي تجاه هذا الملف.



البرلمان وجه بتشكيل لجان قانونية وفنية لفض النزاع المتجدد بين العراق والكويت على الحدود البرية والمائية، كما يعتزم استضافة وزيري النقل والخارجية لمناقشة ملف ترسيم الحدود.