قانون النفط والغاز.. دعوات برلمانية لحسم النقاط الجدلية‎

قاب قوسين او ادنى من الحسم، قانون النفط والغاز تدار حوله سلسلة من الاجتماعات على مستوى اللجان الفنية التي توصلت الى نتائج ايجابية لانضاج مسودة القانون، الامر الذي يشي بجدية جميع الاطراف التشريعية.بعض الفقرات واهمها المتعلقة بادارة الملف النفطي لا تزال محط جدل وخلاف بين المركز والاقليم، الامر الذي دفع البرلمان الى المطالبة بحسم الاشكالات وفق السياقات الدستورية.