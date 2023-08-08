تحذير لمرضى السكري: احترسوا من الحرارة

مشاكل صحية للمريض أبرزها ارتفاع نسبة السكر بالدم، أو الانخفاض الشديدوفي جميع الأحوال يتسبب ذلك في زيادة فرص الاصابة بالجلطات أو انسداد الشرايين- شرب كميات وفيرة من الماء- تقليل المشروبات المدرة للبول مثل الشاي والقهوة- الامتناع عن تناول المشروبات الغازية- عدم التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة- عدم بذل مجهود عنيف تجنبًا للإجهاد والتعب- الحرص على ارتداء ملابس فضفاضة وخفيفة- المواظبة على ممارسة التمارين الرياضية مثل المشي أو السباحة- تجنب الأماكن الحارة والجلوس في أماكن جيدة التهوئة- المداومة على فحص سكر الدم لتفادي المخاطر