حظر جديد للاستيراد يثير الامتعاض.. ومختصون يعزونه للحد من تدفق الدولار الى الخارج

ما ان سمع تجار الجملة في بغداد بقرارات المجلس الوزاري للاقتصاد حتى ارتفعت اسعار المعجنات والعصائر والمرطبات بشكل ملحوظ لتلتحق بركب المنتجات التي ارتفعت بسبب فرض الضرائب .وزارة التخطيط من جانبها اكدت ان قرار حظر بعض المواد جاء لدعم القطاع الخاص وأنه يحد من تدفق الدولار الى الخارج.