الموازنة الثلاثية تدخل حيز التنفيذ.. دعوات لمراقبة ابواب الصرف ومنع استغلالها انتخابيا

بعد أمد طال انتظاره، الموازنة الثلاثية تدخل حيز التنفيذ عقب نشر تعليماتها في الجريدة الرسمية.. بسقف مالي ضخم لم يسبق له مثيل، الامر الذي جعل الاوساط النيابية تحذر من استغلال اموالها لاسيما مع قرب موعد الانتخابات المحلية.دور البرلمان بمراقبة أبواب الصرف سيبدأ بعد انتهاء مهمة تشريع قانون الموازنة، كما يرفض نواب ان تكون اموال الموازنة عرضة للتقاسم الحزبي.