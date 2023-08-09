الذكاء الإصطناعي يكتشف سرطان الثدي.. فيديو

فالذكاء الإصطناعي قد يحلّ مكان أطباء الأشعة ذوي الخبرةويخفّض من عبء عملهم ليتمكّنوا من القيام بالمزيد من العمل التشخيصيالتحليل الأولي لتجربة طويلة الأمد لـ 80 ألف امرأة في السويديُظهر أن قراءات الذكاء الاصطناعي للأشعة السينيةكشفت عن حالات سرطان الثدي بنسبة 20%أي أكثر من القراءة "القياسيّة" لاثنين من اختصاصيي الأشعةويستنتج الباحثون أن استخدام الذكاء الاصطناعي في فحص التصوير الشعاعي للثدي "آمن"يقلّل من أوقات انتظار المرضىيقلّل من الضغط على أطباء الأشعّة وقال خبراء أن النتائج "تخطف الأنفاس"لكن خبراء آخرون حذّروا من أن نماذج الذكاء الاصطناعي بحاجة إلى التدريب واختبارها أكثر قبل نشرها في أماكن الرعاية الصحية