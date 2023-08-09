حوارات حكومية وسياسية مكثفة لانضاج المسودة النهائية لقانون النفط والغاز

بوتيرة متصاعدة تستمر مفاوضات حكومتي بغداد واربيل مع رؤساء الكتل السياسية في محاولة لتمرير قانون النفط والغاز بأقل خلافات ممكنة تلك الخلافات لا تتمثل بنقاط فنية فقط وانما إدارية ايضا، لا تتجاوز السبع نقاط .المشرعون داخل مجلس النواب ينتظرون وصول الصيغة النهائية لمسودة القانون الى البيت التشريعي، وفي الوقت نفسه يطالبون باشراك ممثلين عن البرلمان في الاجتماعات الفنية والسياسية لانضاج المسودة .