البارتي واليكتي.. جولة من المفاوضات والاجتماعات من دون جدوى

من دون جدوى يقود الحزبان الحاكمان جولة من المفاوضات والاجتماعات في المركز وفي الاقليم ، اذ مازالت الخلافات قائمة حول مصير التحالفات في المناطق المتنازع عليها دون التوصل الى صيغة مشتركة بين الطرفين .الخلافات قائمة للحد الذي جعل الحزبين عرضة للخسارة في الانتخابات المقبلة بالمناطق المتنازع عليها، فالتشظي بين البارتي واليكتي سيمنح فرصة الفوز لبقية الاحزاب وفق سياسيين .