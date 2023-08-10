التعديل الوزاري ..خطوة يمكن ان تتحقق في حال عدم تدخل الاحزاب

قد تشهد مجريات الساحة السياسية اجراء تعديل وزاري يعتزم رئيس الحكومة تنفيذه، على خلفية مهلة وضعها لاعضاء تشكيلته لتقييم ادائهم، خطوة يجد البعض صعوبة في تنفيذها بالنظر لقرب موعد عملية انتخابية قد تتأثر بالموضوع .لكن أخرين يجدون امكانية اجراء مثل هذا التحرك إذا ما توفر الغطاء السياسي والدعم لرئيس الحكومة من قبل القوى النيابية،، شريطة ان يكون التغيير لغاية الاصلاح.التعديل الوزاري الذي يعتزم السوداني القيام به يمثل رسالة لكل الوزراء بضرورة العمل الجدي وأداء الواجبات تعديل قد يأتي من أجل إثبات جدية عمل الحكومة الحالية بحسب مراقبين.