الحكومة ترسل اجراءاتها المتعلقة بتشريع العفو العام الى اللجنة القانونية



لا يزال قانون العفو العام في ادراج الحكومة التي وجهت الدائرة القانونية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنضاج مسودة القانون الذي سبب جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية.



يبزر قانون العفو العام الى الساحة مجددا وهذه المرة من خلال الاعلان عن الاجراءات الحكومية المتخذة بتشريعه وإرسالها إلى اللجنة القانونية في البرلمان التي تنتظر المسودة النهائية للقانون.



العائق الذي عطل اقرار القانون هي المادة المتعلقة بالارهاب وتفسيرها، اذ شكلت جبهتين مختلفتين بين مؤيد ومعارض لتعديل وتفسير المادة.