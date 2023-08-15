ضعف القابلية الشرائية وارتفاع الايجارات يدفع التجار لغلق محالهم

في حلبة الصراع مابين الدينار العراقي والدولار الامريكي لا خاسر غير الطبقات الهشة في المجتمع، فاصحاب المحال التجارية عزموا على غلق مصادر رزقهم تفاديا للخسارة بسبب ارتفاع اسعار الايجار وضعف القابلية الشرائية لدى المواطنين.خبراء المال والاعمال يقولون ان انعكاسات مشكلة تذبذب اسعار الصرف لايمكن حلها الا بدعم القطاع الخاص.