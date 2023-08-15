خلافات الشمال تقسم الحزبين مجدداً.. قائمتان في انتخابات المحافظات

وقرَّر مجلس الوزراء في وقت سابق، تحديد يوم 18 كانون الأول المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، وذلك بعد أكثر من 10 سنوات على إجرائها آخر مرة.وأشار الهركي في حديث لنشرة أخبار السومرية، إلى أن "الوفود الكردية التي تزور بغداد هي وفود حزبية تابعة للديمقراطي الكردستاني".وأضاف، أن "تحالف إدارة الدولة يدرك ان قانون النفط والغاز لا يمكن ان يقر دون وجود الاتحاد"، لافتاً إلى أن "المشكلات حول الموازنة كانت قابلة للحل والنقاش لكن موضوع النفط والغاز يختلف وسيؤسس لعلاقة وشراكة دائمة وحقيقية بين أربيل وبغداد تحت سقف القانون والدستور".وبين، أن "الخلافات مستمرة بين الحزبين الكرديين حول الانتخابات داخل الإقليم، وكذلك فيما يتعلق بانتخابات مجالس المحافظات وبالأخص حول محافظة كركوك"، موضحاً أن "الحزبين سيدخلان بقائمتين منفصلتين خلال هذه الانتخابات".ونوه الهركي، إلى أن حزبه (الاتحاد) "لديه تحالفات مع أحزاب سياسية في كركوك كالتغيير والشيوعي وبعض الشخصيات التركمانية، كما أنه يتصدر المشهد السياسي هناك ولديه مقبولية من العرب والتركمان".