العراق: تحذير اممي من خطر تنامي داعش

في العراق وسوريا.. داعش الارهابي لايزال يشكل تهديداً متصاعدا في المناطق الرخوة امنيا.. بحسب تقرير جديد للامم المتحدة فان داعش يواصل قيادة ما بين 5000 و7000 عضو في جميع أنحاء العراق وسوريا، "معظمهم من المقاتلين"، رغم تعمده خفض مستوى عملياته لتسهيل التجنيد وإعادة التنظيم الإرهابي.وقال التقرير إن نحو احد عشر ألف مسلح يشتبه في أنهم من ارهابيو داعش في شمال شرق سوريا محتجزون في منشآت تابعة لقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، والتي لعبت دورا بارزا في القتال ضد "داعش"، وأشار إلى أن من بين المقاتلين أكثر من 3500 عراقي وحوالي 2000 من نحو 70 جنسية في مخيمي الهول وروج - لهم صلات مزعومة أو روابط عائلية بتنظيم "داعش"، ويعيشون تحت ظروف "قاسية" و"مصاعب إنسانية كبيرة، واضاف أن ما يقرب من ثلثي السكان من الأطفال، بينهم أكثر من 11800 عراقي، ونحو 16000 سوري، وأكثر من 6700 شاب من أكثر من 60 دولة أخرى.وبحسب التقرير فإن داعش لا يزال ماضيا في برنامجه "أشبال الخلافة"، لتجنيد الأطفال في مخيم الهول المكتظ،، بالإضافة إلى ذلك، هناك أكثر من 850 طفلا، بعضهم لا تزيد أعمارهم عن 10 سنوات، في مراكز الاحتجاز وإعادة التأهيل في شمال شرق البلاد.