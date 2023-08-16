توجه عراقي لاعادة صياغة العلاقة مع التحالف الدولي

يتحدث العراق عن انتفاء حاجته للقوات الاجنبية القتالية على اراضيه، خطوة ربما تأتي لاعادة طبيعة العلاقة مع التحالف الدولي في بعض النقاط المفصلية مع اهمية ابقاء التنسيق بالقضايا الاستخبارية والتقنية وفقاً لخبراء.وعلى مستوى التفاوض يرى مختصون ضرورة ان تكون التحركات العراقية تصب في المصلحة الوطنية، مع السعي لابعاد المؤسسة العسكرية عن اي ضغوطات خارجية.وعقب اجتماع حصل مؤخراً بين العراق وواشنطن اتفق الجانبان على تشكيل لجنة عليا مشتركة بين الطرفين، للبدء بتنفيذ مخرجات الحوار المشترك على وفق اتفاقية الاطار الاستراتيجي.