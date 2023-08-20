البنتاغون تنفي مجددا انتشار القوات الاميركية على الشريط الحدودي

لا يزال الجدل بشان ارسال تعزيزات عسكرية أمريكية الى الحدود بين العراق وسوريا مستمرا، ما دفع البنتاغون الى اصدار توضيح فندت من خلاله هذه الانباء على لسان الجنرال بات رايدر والذي قال ان التقارير الإخبارية التي تحدثت حول الموضوع "كاذبة"، وإن القوات الأمريكية ليست ضالعة بمسؤولية حفظ الأمن على حدود العراق مع سوريا وان هذا الملف من واجبات الحكومة العراقية.في الاثناء قال قائد قوة المهام المشتركة لعملية "العزم الصلب" في "التحالف الدولي"، الجنرال ماثيو ماكفارلين، إن قوات التحالف لا تستعد لعمليات عسكرية جديدة وتركز جهدها على محاربة داعش وعدم الاستقرار الذي يمكن أن يسببه مقاتلوه إذا استعادوا أو زادوا أعدادهم.وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الايام القليلة الماضية صورا ومقاطع فيديو لاستقدام قوات أميركية من الجانب العراقي باتجاه مدينة القائم بالقرب من مدينة البوكمال الحدودية، فيما يجري الحديث عن اهداف استقدام تلك القوات العسكرية، الا وهو السيطرة على الشريط الحدوي بين العراق وسوريا وتشكيل مايعرف بمنطقة العزل الجغرافي.كما وتزامنت التقارير مع ارسال الجيش السوري تعزيزات إلى منطقة الميادين بريف دير الزور الشرقي القريبة من الحدود العراقية، فيما يرى خبراء امنيون ان الولايات المتحدة لن تقدم على اي عمل عسكري ضد اي جهة كانت دون التنسيق مع الحكومة العراقية كون العراق لاعباً مهماً في أمن المنطقة.