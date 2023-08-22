دعوات لمشاركة شعبية فاعلة في انتخابات مجالس المحافظات

مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية دعوات سياسية وبرلمانية لاعادة عمل مجالس المحافظات من خلال تحفيز الناخبين للمشاركة في الانتخابات المقبلة .

في الوقت الذي تسعى الاحزاب السياسية لخوض غمار السباق نحو مقاعد محلية في انتخابات مجالس المحافظات، نواب يدعون الناخبين للمشاركه الواسعة في الانتخابات المحلية المقبلة.



جهات حكومية ومنظمات مدنية تقول ان اساس العملية الديمقراطية نزاهة الانتخابات والمشاركة الفعالة من خلال التوجه لصناديق الاقتراع.