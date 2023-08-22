دعوات نيابية لاستغلال الهدوء السياسي في تمرير تشريعات مهمة

خلّفت الأزمات السياسية جملة من القوانين المعطلة أمام البرلمان ، فيما تصاعدت الدعوات النيابية والسياسية لاستغلال الاستقرار الحالي في تمرير تشريعات مصيرية ومهمة .

تركت الازمات السياسية مئة وسبعين قانونا على رفوف البرلمان، لكن البيت التشريعي عاكف على تمرير معظمها وستكون مقترحات اللجان النيابية من نصيب الاقرار خلال الفصل التشريعي الحالي .



يتطلع المشرعون الى تمرير تشريعات تمس حياة الشعب وليس الاحزاب، كما يدعون الى استغلال هدوء المشهد السياسي في تمرير القوانين المرحلة والمعطلة منذ سنوات عديدة.